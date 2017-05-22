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مدير أمن الدقهلية: استرداد 1.25 مليون متر من أملاك الدولة

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مصراوي Masrawy

استرداد 1.25 مليون متر من أملاك الدولة (1)استرداد 1.25 مليون متر من أملاك الدولة (1)

استرداد 1.25 مليون متر من أملاك الدولة (2)استرداد 1.25 مليون متر من أملاك الدولة (2)

استرداد 1.25 مليون متر من أملاك الدولة (3)استرداد 1.25 مليون متر من أملاك الدولة (3)

استرداد 1.25 مليون متر من أملاك الدولة (4)استرداد 1.25 مليون متر من أملاك الدولة (4)

الدقهلية- رامي القناوي:

أكد اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، استرداد 1.25 مليون متر من أملاك الدولة، وتنفيذ 1451 قرار إزالة، مؤكدا أن المحافظة تأتي في المركز الثاني للمحافظات في تنفيذ الخطة القومية لاسترداد أرض الدولة.

وقال الملاح، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة والوحدات المحلية، تعمل على تنفيذ القانون والحفاظ على كرامة المواطن.

وخلال المؤتمر، عُرض فيلم مصوّر عما تم من إزالات على أملاك الدولة، واستردادها لصالح الدولة بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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