بالصور.. محافظ أسوان يسلم 264 منزلًا للنوبيين بمشروع وادي كركر

أسوان ـ إيهاب عمران:

سلّم اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، اليوم الإثنين، أهالي النوبة، عقود المرحلة الثانية من المساكن الجديدة بمنطقة وادي كركر، بإجمالى 264 مسكنا.

حضر الاحتفالية، عضو مجلس النواب عن النوبة ياسين عبد الصبور، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، واللواء مصطفى جمعة، مساعد مدير الأمن، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

وأوضح المحافظ أن تنفيذ المشروع يأتي في مقدمة اهتمامات القيادة السياسية، إيمانا منها بأن أبناء النوبة جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب، بإنهاء المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادي كركر.