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أوقاف الإسكندرية" توزع 5 آلاف شنطة مواد غذائية على الأسر الفقيرة قبل رمضان

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أوقاف الإسكندرية" توزع 5 آلاف شنطة مواد غذائية على الأسر الفقيرة قبل رمضان أوقاف الإسكندرية" توزع 5 آلاف شنطة مواد غذائية على الأسر الفقيرة قبل رمضان

مصراوي Masrawy

توزع 5 آلاف شنطة مواد غذائية على الأسر الفقيرة

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف فى الإسكندرية، توزيع 5 آلاف شنطة من المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، مساهمة من وزارة الأوقاف بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأكد "العجمى" فى تصريح له، اليوم الأحد، بدء حملة نظافة لجميع مساجد الإسكندرية استعدادًا لشهر رمضان، تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأشار "العجمي" إلى توجيه قافلة دعوية يوميًا إلى إدارة أوقاف العامرية، لنشر صحيح الدين الإسلامى الحنيف وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى بعض المواطنين.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف خلال اجتماعه بمديرى الإدارات الفرعية على انتظام العمل بجميع المساجد والزوايا، وتوجيه حملات مكثفة للمرور على المساجد فى مختلف الأوقات.

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