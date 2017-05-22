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بالصور.. إزالة 16 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في البحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

إزالة التعديات على أراضي الدولة (1)إزالة التعديات على أراضي الدولة (1)

إزالة التعديات على أراضي الدولة (2)إزالة التعديات على أراضي الدولة (2)

إزالة التعديات على أراضي الدولة (3)إزالة التعديات على أراضي الدولة (3)

إزالة التعديات على أراضي الدولة (4)إزالة التعديات على أراضي الدولة (4)

إزالة التعديات على أراضي الدولة (5)إزالة التعديات على أراضي الدولة (5)

إزالة التعديات على أراضي الدولة (7)إزالة التعديات على أراضي الدولة (7)

إزالة التعديات على أراضي الدولة (8)إزالة التعديات على أراضي الدولة (8)

إزالة التعديات على أراضي الدولة (9)إزالة التعديات على أراضي الدولة (9)

إزالة التعديات على أراضي الدولة (6)إزالة التعديات على أراضي الدولة (6)

إزالة التعديات على أراضي الدولة (11)إزالة التعديات على أراضي الدولة (11)

إزالة التعديات على أراضي الدولة (12)إزالة التعديات على أراضي الدولة (12)

البحر الاحمر. أحمد عوض

أعلن اللواء يوسف الشاهد، رئيس مدينة القصير، إزالة 16 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 2797 متر مربع، منها 11 قرار إزالة على مساحة 797 متر مربع، و5 حالات تعدٍ على مساحة 2000 متر مربع، بمنطقة الجرف والمدينة الصناعية وخلف مدرسة السلام.

وقال الشاهد في تصريحات صحفية: "جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بضرورة إزالة التعديات على أراضي الدولة، لاستعادة حق الدولة مع الحفاظ على حقوق المواطنين".

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