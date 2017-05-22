رئيس "الثانوية العامة": الاستعانة بالعصا الإلكترونية لمواجهة الغش في الامتحانات- صور

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير- نادر نبيل

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة اتخذت عدة آليات لمواجهة الغش الإلكتروني خلال الامتحانات، مشيرًا إلى أن نظام "البوكليت" أو الكراسة الامتحانية من شأنه الحد من الغش، كما أنه تم وضع آليات خاصة بالكراسة الامتحانية للكشف عن هوية مسرب الامتحانات في حالة وقوع ذلك.

وأضاف حجازي، خلال تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر "التنمية المستدامة وتحديات التعليم قبل الجامعي، الذي انطلق اليوم الاثنين، أنه سيتم تدريب كافة الملاحظين على الكشف عن الاجهزة الالكترونية التي قد يصطحبها الطلاب معهم يوم 3 يونيو المقبل.

ولفت رئيس قطاع التعليم العالم إلى أنه لن يتم الاستعانة بأجهزة تشويش داخل اللجان، ولكن سيتم الاستعانة بأدوات أخرى مثل العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب، وزيادة أفراد الأمن على لجان الشغب.

وأكد حجازي، أن حيازة الهواتف المحمولة جريمة يعاقب عليها القانون، سواء مع الطلاب أو الملاحظين أو حتى رؤساء اللجان، مشيرًا إلى أنه سيتم استبعاد الملاحظين الذين ستكتشف في لجانهم هواتف محمولة وتثبت التحقيقات تقصيرهم.

وقال رئيس الامتحانات، إن فتح اللجان سيبدأ الساعة 8:30 صباحًا، حتى يتثنى تفتيش الطلاب بشكل هادئ، ليبدأ الامتحان في تمام التاسعة.

ونوه إلى أنه تم تقليل المدة الزمنية بين طباعة الأوراق الامتحانية وتسفيرها إلى المحافظات المختلفة ضمانًا للسرية، وتصميم صناديق من الحديد لنقل أوراق الأسئلة.