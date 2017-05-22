احذر الشموع المعطرة في المنزل لتلك الأسباب

كتبت- ميرا ماهر

تتسبب الشموع المعطرة في تلوث الهواء، وهو ما يشكل خطراً على صحة أفراد المنزل.

وبحسب صحيفة "dailymail" البريطانية، فإن الشموع المعطرة، ومنتجات التنظيف ومعطرات الجو، التي تستخدم لتنقية هواء المنزل والحفاظ على الانتعاش، تؤدي إلى زيادة خطر إصابة أفراد المنزل بمشاكل التنفس والقلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية.

حيث أن حرق الشموع وقلي الطعام في الزيت، إلى جانب منتجات التنظيف ومعطرات الجو، تحتوي على "المركبات العضوية المتبخرة"، وهي مواد صلبة أو سائلة بالأساس، لكنها تتبخر في الهواء بسهولة.

كما أن مادة الليمونين، والتي تدخل في تركيب المركبات العضوية المتبخرة، عالية بشكل ملحوظ في معطرات الجو والشموع المعطرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يزيد من عدد الجسيمات الدقيقة في الهواء، بالإضافة إلى أن المواد العازلة في المنازل تزيد من خطورة تلك المواد.