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عبدالعال لمحافظ طوكيو: ميدنتكم تشبه القاهرة كثيرا

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عبدالعال لمحافظ طوكيو: ميدنتكم تشبه القاهرة كثيرا عبدالعال لمحافظ طوكيو: ميدنتكم تشبه القاهرة كثيرا

التحرير

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التقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بيوريكو كويكي، محافظة طوكيو، خلال الزيارة التي يجريها لليابان على رأس وفد برلماني رفيع المستوى والتقى خلالها العديد من المسؤولين اليابانيين.

قال عبدالعال: "التشابه الكبير بين القاهرة وطوكيو من حيث التاريخ العريق لكلا المدينتين"، معربًا عن تقدير مجلس النواب لدور يوريكو كويكي في دعم العلاقات البرلمانية المصرية اليابانية من خلال رئاستها السابقة لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية ووضعها الأسس اللازمة للتعاون البرلماني بين البلدين في إطار ثنائي.

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أوضح رئيس مجلس النواب، أنه يتطلع لتعزيز التعاون بين محافظتي طوكيو والقاهرة، تفعيلًا لاتفاق التآخي الموقع بين المدينتين والاستفادة من التجربة الفريدة لمدينة طوكيو في التغلب على مشاكل المرور وتدوير المخلفات وتطبيق أساليب متطورة في النقل والتخطيط العمراني وإدارة الشئون المحلية وآليات إدارة الأزمات، لافتًا إلى أن  بصدد إنشاء عاصمة إدارية جديدة - وهو المشروع الذي يهدف إلى تخفيف الضغط السكاني والمروري في مدينة القاهرة وزيادة الجذب السياحي للمعالم الأثرية في القاهرة والجيزة.

 

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