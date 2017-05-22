«المركزي» يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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انخفض سعر شراء الدولار في البنك المركزي، خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين، بواقع 3 قروش، مُسجلًا نحو 17.99 جنيها للشراء، في مقابل نحو 18.02 جنيه خلال تعاملات أمس الأحد.

وقال "البنك": إنه "تم خفض سعر بيع الدولار بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 18.13 جنيها، فى مقابل نحو 18.14 جنيها".

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وتراجع سعر الدولار فى البنك المصري الخليجي مُسجلًا نحو 18.15 جنيهًا للبيع، و18.05 جنيه للشراء، في مقابل نحو 18.17 جنيها للبيع، و18.07 جنيها للشراء.

فيما ثبت سعر الدولار في البنوك الحكومية ليسجل نحو 18.05 للبيع، و17.95 جنيها للشراء فى كلا من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، أما بنك القاهرة، فقد سجل الدولار نحو 18.10 للبيع، و18 جنيهًا للشراء.