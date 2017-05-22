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البورصة تواصل نزيفها.. ورأس المال يخسر 14.8 مليار جنيه

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البورصة تواصل نزيفها.. ورأس المال يخسر 14.8 مليار جنيه البورصة تواصل نزيفها.. ورأس المال يخسر 14.8 مليار جنيه

التحرير

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استقرت مؤشرات البورصة المصرية بالمنطقة الحمراء، في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وخسر رأسمالها السوقي نحو 14.8 مليار جنيه بإجمالي تداولات 1.6 مليار جنيه، متأثرة بقرار البنك المركزي، أمس الأحد، برفع الفائدة على الإيداع والاقتراض.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 2.52% ليصل إلى مستوى 12648.24 نقطة، و انخفض مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.67% ليصل إلى مستوى 581.18 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.81% ليصل إلى مستوى 1356.6 نقطة.

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ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع المكثف بصافي بيعي 351.29 مليون جنيه و47.7 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 399 مليون جنيه .

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماعها، أمس الأحد، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%. 

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التحرير

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