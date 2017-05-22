وزير الاتصالات يستعرض خطة القطاع للنهوض بصناعة الإبداع التكنولوجي  

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قام المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، بتكريم الفائزين في مسابقة "تحدي الابتكار الرقمي لجنرال إلكتريك مصر"، والتي أقيمت تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالشراكة بين مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وشركة جنرال إلكتريك مصر.

وأكد "القاضي" في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفالية على مشاركة العقول الشابة في تنفيذ مشروعات الدولة المعنية بالتحول الرقمي، مشيرًا إلى أهمية عقد شراكات وتحالفات مع الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا لنقل المعرفة وخلق القيمة المضافة وتمكين الشباب تكنولوجيًا ليُبدعوا في كافة نواحي الحياة.

وفي هذا السياق استعرض الوزير استراتيجية القطاع للنهوض بصناعة الإبداع التكنولوجي والابتكار المحلية، منوهًا عن الجهد المبذول لتطوير بيئة داعمة للعمل تشمل على تشريعات وبنية تحتية ومناطق تكنولوجية ومشروعات احتضان وتدريب وتوفير فرص عمل.

وأوضح أن الدولة تسعى لتسخير الإمكانات وتهيئة السبل وتوفير مصادر المعرفة والتعليم والتعلم والتدريب الاحترافي للمبتكرين؛ منوهًا أن ثمار هذا النجاح بدأت تظهر من خلال نتائج المبادرات المختلفة التي يتبناها مركز الإبداع وريادة الأعمال والمراكز المماثلة له في مصر من ابتكارات وأبحاث متميزة تساهم في تنمية المجتمع والوصول بشبابه للمنافسة العالمية باقتدار.

من جانبها، أفادت أسماء حسني الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن الهيئة لديها مشروعات ومبادرات عديدة تتعاون فيها مع الجامعات والجهات الداعمة للمبدعين والمبتكرين لتمكين الكفاءات تكنولوجيًا لخدمة السوق المحلي والإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن تدريب العقول المصرية على تكنولوجيات متخصصة ومتقدمة مثل منصة "بريدكس" للإنترنت الصناعي من شركة جنرال إلكتريك سيدعم انطلاق الطاقات الإبداعية لدي المبتكرين لإيجاد حلول للقطاع الصناعي المدعوم بتقنيات إنترنت الأشياء.

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وفي سياق متصل، قال المهندس أيمن خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك شمال شرق إفريقيا: إننا "نفتخر بشراكتنا مع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في هذه المبادرة، ونثمّن على الدعم الذي قدمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنجاح هذه المبادرة، ونتطلع لاستمرار هذه الشراكة للمساهمة في جهود التحول الرقمي لمصر؛ فنحن نرى أن مصر لديها كوادر واعدة تمكنها أن تصبح محورًا عالميًا في تطوير البرمجيات وجزء من التزامنا تجاه مصر - وهو تزويد الشباب بالموارد التي تمكنهم من المساهمة بشكل كبير وملموس في مواجهة التحديات الصناعية الحالية والمستقبلية"

شارك في المسابقة 188 متسابق يمثلون 18 محافظة من فئات رواد أعمال، وطلاب الجامعات، ومطوري البرمجيات؛ حيث قدموا حلول مبتكرة لتحديات قائمة في قطاعات الطاقة، والرعاية الصحية، والنقل.

وضمت لجنة التحكيم 11 محكّمًا من مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وشركات جنرال إلكتريك مصر، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية (جنرال إلكتريك الرقمية، وجنرال إلكتريك للمصادر المتجددة، وجنرال إلكتريك لروابط الطاقة، وجنرال إلكتريك للرعاية الصحية وجنرال إلكتريك للنقل).

وقد حصلت الفرق الفائزة على جائزة نقدية قدرها 100,000 جنيه مصري، بالإضافة ترخيص لاستخدام منصة جنرال إلكتريك لحلول لإنترنت الصناعي "بريدكس" التي تربط بين الأصول الصناعية وتساعد على تحليل البيانات لتحسين البنية التحتية الصناعية وعملياتها لمدة عام، وأيضاً تدريب عملي لتطوير البرمجيات.