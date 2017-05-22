أخبار عاجلة

شاهد| 3 فضائح جديدة تفجرها ريم البارودي عن أحمد سعد وسمية الخشاب.. الثانية صادمة -
بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية -
السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط -
أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها -
كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول -
غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة -
ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس -
مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو.. مواطنون يشيدون بـ«كرتونة رمضان»: الجيش بيعمل مجهود كبير

Google+ Print
فيديو.. مواطنون يشيدون بـ«كرتونة رمضان»: الجيش بيعمل مجهود كبير فيديو.. مواطنون يشيدون بـ«كرتونة رمضان»: الجيش بيعمل مجهود كبير

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع، على الصفحة الخاصة بها على "اليوتيوب"، مقطع لتوزيع 2 مليون عبوة غذائية جديدة بالمناطق الأكثر احتياجًا، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وحرصت القوات المسلحة على التجهيز الجيد  للأصناف التي يتم تدبيرها سواء من خلال الوحدات الإنتاجية أو بالتعاون مع الشركات المصرية بالسوق المحلية، سعيا وراء تخفيف العبأ على المواطنين، حيث يبلغ سعر الكرتونة 25 جنيها.

وعبر المواطنون عن سعادتهم بما تقدمه القوات المسلحة : "تحيا الكرتونه كويسة وسعرها عادل وتعبر عن جهد الدولة".

شاهد أيضا

واستكمل آخر: "إحنا دلوقتي في أمان ودي بالدنيا، الكرتونة بثمن علبة سجاير يعني ولا حاجة، ربنا يحمي مصر"، وردت أخرى "الجيش بيعمل مجهود كبير لتوفير السلع للمواطنين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "نجاح الموجي" ... نجم التلقائية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "نجاح الموجي" ... نجم التلقائية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمدينة مانشستر البريطانية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمدينة مانشستر البريطانية