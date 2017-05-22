فيديو.. مواطنون يشيدون بـ«كرتونة رمضان»: الجيش بيعمل مجهود كبير

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع، على الصفحة الخاصة بها على "اليوتيوب"، مقطع فيديو لتوزيع 2 مليون عبوة غذائية جديدة بالمناطق الأكثر احتياجًا، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وحرصت القوات المسلحة على التجهيز الجيد للأصناف التي يتم تدبيرها سواء من خلال الوحدات الإنتاجية أو بالتعاون مع الشركات المصرية بالسوق المحلية، سعيا وراء تخفيف العبأ على المواطنين، حيث يبلغ سعر الكرتونة 25 جنيها.

وعبر المواطنون عن سعادتهم بما تقدمه القوات المسلحة : "تحيا مصر الكرتونه كويسة وسعرها عادل وتعبر عن جهد الدولة".

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واستكمل آخر: "إحنا دلوقتي في أمان ودي بالدنيا، الكرتونة بثمن علبة سجاير يعني ولا حاجة، ربنا يحمي مصر"، وردت أخرى "الجيش بيعمل مجهود كبير لتوفير السلع للمواطنين".