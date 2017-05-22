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ميناء الإسكندرية يستقبل 2522 سائحا على متن باخرة مالطية

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ميناء الإسكندرية يستقبل 2522 سائحا على متن باخرة مالطية ميناء الإسكندرية يستقبل 2522 سائحا على متن باخرة مالطية

التحرير

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استقبل اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، 2522 سائحا على متن الباخرة المالطية "fmein schif"، وطاقم الخدمة المكون من 1100 فرد.

وقال رضا الغندور، المتحدث باسم ميناء الاسكندرية، إن طول السفينة يبلغ 962 قدما، وغاطسها 27 قدما، لافتا بأن الهيئة أعدت برنامجا حافلا لأفراد الفوج، يتضمن فرقة الفنون الشعبية وزيارة المعالم الأثرية والحضارية والأسواق التجارية بمدينتي القاهرة والإسكندرية.

ومن المقرر أن يعود أفراد الفوج السياحي لباخرتهم في وقت لاحق لمواصلة رحلتهم لموانئ البحر الأبيض المتوسط.

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ووجه اللواء "عطية" بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السائحين من وإلى الميناء.

 

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التحرير

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