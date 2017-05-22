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بعد واقعة "آسفة يا مودي".. أشهر لافتات الحب والاعتذار فى الجامعات

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أشهر-لافتات-الحب-والاعتذار-فى-الجامعةأشهر-لافتات-الحب-والاعتذار-فى-الجامعة

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بعد واقعة آسفة يا مودي.. أشهر لافتات الحب والاعتذار فى الجامعة (1)بعد واقعة آسفة يا مودي.. أشهر لافتات الحب والاعتذار فى الجامعة (1)

بعد واقعة آسفة يا مودي.. أشهر لافتات الحب والاعتذار فى الجامعة (2)بعد واقعة آسفة يا مودي.. أشهر لافتات الحب والاعتذار فى الجامعة (2)

بعد-واقعة-آسفة-يا-مودي..-أشهر-لافتات-الحب-والاعتذار-فى-الجامعة-3بعد-واقعة-آسفة-يا-مودي..-أشهر-لافتات-الحب-والاعتذار-فى-الجامعة-3

كتبت- ميرا ماهر
انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الصور لطلاب داخل الحرم الجامعي وهم يحملون أو يعلقون لافتات الحب والاعتذار، كان آخرها واقعة تعليق إحدى طالبات كلية الآداب بجامعة السويس لافتة كتب عليها "أنا غلطت في حقك.. آسفة يا مودي".

وكان مجلس التأديب بالجامعة قرر، الاثنين، فصل طالب و3 طالبات، بعد أن وصف سلوكهم بـ "غير أخلاقي".

وانتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تعليق لافتات من هذا النوع بالجامعات، فمنهم من علق لافتة كتب فيها "أنا عاشق حبيبتي..بحبك يا إيمان تتجوزيني؟"، وآخر استغل اللآفتة للاعتذار لحبيبته، وثالث قدم خاتم الزواج لحبيبته وسط "زغاريد" الطلاب.

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