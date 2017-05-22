بالصور- ترامب وزوجته في القدس القديمة

القاهرة- (مصراوي):

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وابنته الكبرى إيفانكا وزوجها اليهودي جاريد كوشنر بزيارة للقدس القديمة.

وزار الرئيس الأمريكي كنيسة بيت لحم في القدس، ومن المقرر أن يتوجه إلى المسجد الأقصى وحائط البراق.

ويجري الرئيس الأمريكي محادثات مع الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين أثناء الزيارة التي يختتمها غدا.

ومن المقرر أن يلتقى ترامب برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن" غدا.

ووصف ترامب التوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بأنه "الهدف النهائي"، لكن تصريحاته اتسمت بالغموض بشأن الصورة التي يجب أن يكون عليها مثل هذا الاتفاق.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يفضل ترك القرار بهذا الصدد بأيدي الطرفين في محادثات مباشرة.

ووصل ترامب إلى تل أبيب صباح اليوم، الإثنين، حيث أنها ثاني محطات جولته الخارجية الأولى، والتي استهلها من المملكة العربية السعودية، ويختمها من الفاتيكان.