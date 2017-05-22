إزالة التعديات على 215 فدانًا تابعة لـ"الثروة السمكية" في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

قاد اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، اليوم الإثنين حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لهيئة الثروة السمكية، والهيئة العامة للأثار، بحي الجناين في السويس، بالتنسيق مع القوات المعاونة من عناصر الجيش الثالث الميداني والشرطة العسكرية.

ونفذت القوات المشتركة من الجيش والشرطة، قرارات إزالة التعدي على مساحة 215 فدانًا تابعة لـ"الثروة السمكية"، مخصصة لاستغلالها مزارع سمكية، وتعدي عليها الأهالي والمنتفعين وبنوا عليها منازل ومحلات.

كما جرى إزالة التعديات على مساحة 25 ألف متر مربع، خاضعة للآثار ولم يجرى عليها مسح أثري وبني عليها الأهالي، بمناطق أبو ترك وأبو سيال وقرية عامر.

وكشف اللواء شحاتة إن إجمالي قرارات إزالة التعديات، التي نفدها الشرطة والجيش 550 قرارًا، صدرت من جهات عدة من بينها الحكم المحلي في السويس، وهيئة التنمية الزراعية، والآثار والري، وأسفرت حملات الإزالة في الفترة الماضية عن استرداد 9500 فدان تسلمتها الهيئات والمديريات التي تشرف عليها.