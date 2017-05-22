بالمستندات.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية في الشرقية
أسماء أوائل الشهادة الابتدائية (1)
أسماء أوائل الشهادة الابتدائية (2)
أسماء أوائل الشهادة الابتدائية (3)
أسماء أوائل الشهادة الابتدائية (4)
أسماء أوائل الشهادة الابتدائية (5)
أسماء أوائل الشهادة الابتدائية (6)
الشرقية – فاطمة الديب
اعتمد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، نتيجة امتحانات الشهادة الإبتدائية بنسبة نجاح بلغت 85.39%، إذ حصل 148 طالبًا على الدرجة النهائية.
وقال بيان للمحافظة، إن إدارة الصالحية جاءت في المركز الأول على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة بنسبة 94%، تليها إدارة القرين بنسبة 92%، وههيا بنسبة 91%، وفاقوس بنسبة 91%، وأبو حماد بنسبة 90%، والقنايات بنسبة 89%، ومنشأة أبو عمر بنسبة 88%، والعاشر من رمضان بنسبة 87%، وإدارة غرب التعليمية بنسبة 87%.
أضاف البيان: "وجاءت إدارة ديرب نجم في المركز التاسع 86%، مشتول السوق 86%، وإدارة شرق 86%، وأبو كبير 86%، والحسينية 83%، وبلبيس 82%، ومنيا القمح 81%، وصان الحجر 81%، وأولاد صقر 80%، وكفر صقر 78%، والإبراهيمية 75%".
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