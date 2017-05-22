بالمستندات.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

اعتمد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، نتيجة امتحانات الشهادة الإبتدائية بنسبة نجاح بلغت 85.39%، إذ حصل 148 طالبًا على الدرجة النهائية.

وقال بيان للمحافظة، إن إدارة الصالحية جاءت في المركز الأول على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة بنسبة 94%، تليها إدارة القرين بنسبة 92%، وههيا بنسبة 91%، وفاقوس بنسبة 91%، وأبو حماد بنسبة 90%، والقنايات بنسبة 89%، ومنشأة أبو عمر بنسبة 88%، والعاشر من رمضان بنسبة 87%، وإدارة غرب التعليمية بنسبة 87%.

أضاف البيان: "وجاءت إدارة ديرب نجم في المركز التاسع 86%، مشتول السوق 86%، وإدارة شرق 86%، وأبو كبير 86%، والحسينية 83%، وبلبيس 82%، ومنيا القمح 81%، وصان الحجر 81%، وأولاد صقر 80%، وكفر صقر 78%، والإبراهيمية 75%".