أخبار عاجلة

شاهد| 3 فضائح جديدة تفجرها ريم البارودي عن أحمد سعد وسمية الخشاب.. الثانية صادمة -
بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية -
السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط -
أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها -
كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول -
غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة -
ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس -
مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالمستندات.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية في الشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أسماء أوائل الشهادة الابتدائية (1)أسماء أوائل الشهادة الابتدائية (1)

أسماء أوائل الشهادة الابتدائية (2)أسماء أوائل الشهادة الابتدائية (2)

أسماء أوائل الشهادة الابتدائية (3)أسماء أوائل الشهادة الابتدائية (3)

أسماء أوائل الشهادة الابتدائية (4)أسماء أوائل الشهادة الابتدائية (4)

أسماء أوائل الشهادة الابتدائية (5)أسماء أوائل الشهادة الابتدائية (5)

أسماء أوائل الشهادة الابتدائية (6)أسماء أوائل الشهادة الابتدائية (6)

الشرقية – فاطمة الديب

اعتمد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، نتيجة امتحانات الشهادة الإبتدائية بنسبة نجاح بلغت 85.39%، إذ حصل 148 طالبًا على الدرجة النهائية.

وقال بيان للمحافظة، إن إدارة الصالحية جاءت في المركز الأول على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة بنسبة 94%، تليها إدارة القرين بنسبة 92%، وههيا بنسبة 91%، وفاقوس بنسبة 91%، وأبو حماد بنسبة 90%، والقنايات بنسبة 89%، ومنشأة أبو عمر بنسبة 88%، والعاشر من رمضان بنسبة 87%، وإدارة غرب التعليمية بنسبة 87%.

أضاف البيان: "وجاءت إدارة ديرب نجم في المركز التاسع 86%، مشتول السوق 86%، وإدارة شرق 86%، وأبو كبير 86%، والحسينية 83%، وبلبيس 82%، ومنيا القمح 81%، وصان الحجر 81%، وأولاد صقر 80%، وكفر صقر 78%، والإبراهيمية 75%".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول

وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول

غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة

غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة

ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس

ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية