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وليد سليمان يبدأ المشاركة في تدريبات الكرة

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وليد سليمان يبدأ المشاركة في تدريبات الكرة وليد سليمان يبدأ المشاركة في تدريبات الكرة

التحرير

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بدأ وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مرحلة جديدة من التأهيل خلال مران الغائبين عن مباراة القطن الكاميروني والذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وعاد سليمان للمشاركة في تدريبات الكرة بشكل تدريجي، تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل والذي يقود مران اللاعبين الغائبين عن مواجهة القطن واللاعبين المصابين. 

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ويعاني وليد سليمان من كدمة في الركبة تعرض لها في مباراة «زاناكو» الزامبي في افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وهو ما تسبب في غيابه عن مواجهة «القطن» الكاميروني.

ويواجه الأهلي القطن الكاميروني عصر غدا الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري رابطة أبطال إفريقيا.

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التحرير

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