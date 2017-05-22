برنامج تغذية للاعبي الأهلي لتجنب المواد المحظورة في «جاروا»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور هاني وهبة، استشاري التغذية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه وضع برنامجًا غذائيًا لبعثة الأهلي في «جاروا»؛ لتجنب المواد المحظورة التي وردت في آخر تعليمات الاتحاد الإفريقي، خاصة ما يتعلق باللحوم المستوردة والتي تحتوي على مادة «الريكتوبايمين» التي أصبحت من المواد المنشطة والمحظورة.

وأضاف أن هذه المادة تأتي من اللحوم المستوردة؛ نتيجة للأعلاف التي تتناولها الماشية في الخارج، والتي تحتوي على هذه المادة، ويستخدمها المربيون هناك لتحفيز الماشية على النمو.

وأوضح أنه حرص مع الشيف محمد الدالي الذي يرافق الفريق على جلب كميات كبيرة من اللحوم البلدية؛ لتجنب هذه المادة؛ حتى لا تخرج في نتائج تحليل العينات للاعبين عقب المباريات الإفريقية والمعروف بتحليل المنشطات.

وقال وهبة إن هناك برنامجا غذائيا صارما يسير عليه الفريق في جاروا؛ تجنبا للإرهاق، ولمساعدة اللاعبين على تحمل مشقة المناخ الحار والرطوبة العالية.

شاهد أيضا

وأردف أن البرنامج يحتوي على كميات كبيرة من البروتين؛ لمد العضلات بالطاقة اللازمة؛ تجنبًا للإصابات العضلية، وأن اللعب في درجات رطوبة وحرارة مرتفعة يتطلب تناول كميات كبيرة من السوائل والفيتامينات؛ لمنح اللاعبين الطاقة اللازمة، ولهذا حرص على جلب كميات كبيرة من الفيتامينات التي تناولها الفريق قبل مباراة القطن.

وتابع استشاري التغذية أنه يحرص على أن تكون جميع الوجبات متكاملة، مع الكثير من السوائل وتقليل الدهون والمواد الكربوهيدراتية.

ومن المعروف أن بعثة الأهلي اصطحبت الشيف محمد الدالي لإعداد الوجبات الغذائية، ويواجه الأهلي القطن الكاميروني عصر غدا الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري رابطة أبطال إفريقيا.