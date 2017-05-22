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البدري يمنح المستبعدين من لقاء القطن راحة لمدة 48 ساعة

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البدري يمنح المستبعدين من لقاء القطن راحة لمدة 48 ساعة البدري يمنح المستبعدين من لقاء القطن راحة لمدة 48 ساعة

التحرير

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغائبون عن لقاء القطن الكاميروني تدريباتهم على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم، الاثنين، تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل. 

وتضمن المران جانبا من تدريبات الكرة، وفقرات بدنية وتدريبات في «الجيم» للاعبين المصابين، وشارك في المران الصباحي كلٌّ من عماد متعب، وأكرم توفيق، وعمرو بركات، وفوزي الحناوي، ومسعد عوض، وأحمد بيكهام، وأحمد ريان، بالإضافة للثلاثي المصاب؛ أحمد حمودي، ووليد سليمان ومروان محسن.

من جانبه تخلف أحمد حجازي، مدافع الفريق، عن حضور مران اللاعبين الغائبين، بعد أن حصل على إذن من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وحسام البدري المدير الفني بالغياب عن مران، اليوم الاثنين، لأداء امتحانات نهاية العام. 

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الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق، قرر منح اللاعبين الغائبين عن مواجهة القطن، راحة سلبية لمدة 48 ساعة بدءًا من غد الثلاثاء، على أن يستأنف اللاعبون تدريباتهم الخميس المقبل مع بقية عناصر الفريق بعد عودة بعثة الأهلي من الكاميرون، بينما يواصل اللاعبون المصابون تدريباتهم خلال الأيام المقبلة دون راحة تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق. 

ويواجه الأهلي القطن الكاميروني عصر غد الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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