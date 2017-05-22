صور.. الصفاقسي يكرم الزمالك قبل مواجهة أهلي طرابلس

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قام مسئولو نادي الصفاقسي التونسي بتكريم بعثة الزمالك فى تونس، حيث قام ياسين بن طاهر المدير العام لنادي الصفاقسي بإهداء "تي شيرت" فريق الصفاقسي وبوكيه ورد لأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الزمالك فى تونس.

من جانبه، قام أحمد مرتضى بإهداء درع الزمالك والشعار لمدير عامز الصفاقسي بعد الحفاوة التى لاقاها الزمالك منذ وصوله مدينة صفاقس.

و أشاد أحمد مرتضى، باستقبال نادي الصفاقسي التونسي.. مؤكدا أن الروح الرياضية ستكون هي السائدة بين الفريقين في المباراة التى تجمع الزمالك وأهلى طرابلس الليبي غدا فى دور المجموعات بدوري الأبطال.

وأضاف عضو مجلس الزمالك أن الجميع يلعب للفوز ولكن في النهاية هناك رسالة للجميع والجماهير بأن الروح الرياضية هي الأساس.

وأشار أحمد مرتضى منصور إلى أن تواجد مسئولي الزمالك وأهلي طرابلس أكبر دليل على الروح الرياضية بين الناديين.

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ويواجه الزمالك فريق أهلى طرابلس الليبي غدا فى مدينة صفاقس التونسية بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي