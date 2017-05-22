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بالصور || ابنة محمد فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

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بالصور || ابنة محمد فؤاد تخطف الأنظار بجمالها بالصور || ابنة محمد فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

نشر صورة حديثة للفنان محمد فؤاد، برفقة ابنته بسملة،  والتي خطفت منه الأنظار بجمالها وأناقتها.
 
صورة محمد فؤاد وابنته حصدت العديد من التعليقات التي تغزلت في جمالها وتوقع بعضهم أنها ستتجه إلى الغناء كوالدها أو التمثيل.
 
من ناحية أخرى يشارك محمد فؤاد، حاليًا في تصوير مشاهده في مسلسل «الضاهر»، والذي خرج من السباق الرمضاني لهذا العام للمرة الثانية على التوالي، وذلك بسبب وقف التصوير لتعديلات في السيناريو من قبل المخابرات، كما كان قد تقف بسبب مشاكل بين محمد فؤاد، شريف حسن فريد المدير التنفيذي لشركة «ماركيز هاوس للإنتاج السينمائي»، ووصلت الأمور بينهما إلى القسم بعد أن حرر الأخير محضر ضد فؤاد اتهمه فيه بأنها تسبب له في خسارة مادية كبيرة بسبب تغيبه عن التصوير رغم تقاضيه كامل أجره عن العمل.
 
يذكر أن محمد فؤاد لديه ثلاثة أولاد وهم بسملة، عبدالرحمن، وعلاء محمد فؤاد.
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المصدر :  القاهرة_ Gololy
 

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