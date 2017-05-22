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فرح ينقلب إلى مأتم بعد مصرع 6 أشخاص من المعازيم والتحريات تكشف عن السبب

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فرح ينقلب إلى مأتم بعد مصرع 6 أشخاص من المعازيم والتحريات تكشف عن السبب فرح ينقلب إلى مأتم بعد مصرع 6 أشخاص من المعازيم والتحريات تكشف عن السبب

شهدت محافظة الدقهلية، حادث أليم تسبب في حالة من الحزن الشديد، بعد انقلاب فرح إلى مآتم، حيث لقي 6 مواطنين مصرعهم عقب انقلاب سيارتهم، في إحدى الترع بطريق بنها – طنطا، أثناء ذهابهم لحضور حفل زفاف صديق لهم.

وكان مساعد وزير الداخلية لمحافظة الدقهلية اللواء “أنور سعيد”، قد تلقى إخطارا يفيد بمصرع 6 أشخاص، على أثر انقلاب سيارتهم في إحدى الترع بالمحافظة، أثناء ذهابهم لحضور حفل زفاف صديقهم.

وكشفت التحريات التي أجرتها إدارة البحث الجنائي، وإدارة المرور بالمحافظة، عن أن السبب وراء انقلاب السيارة، هو اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة في ترعة بالقرب من قرية بهادة بطريق بنها-طنطا، مما أدى إلى مصرع 6 أشخاص.

 
 
 
المصدر : فايف

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