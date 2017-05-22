ترامب لإسرائيل: أنتم رقم 1 بالنسبة لنا

كتبت- هدى الشيمي:

أكد ترامب أن زيارته إلى إسرائيل جاءت للتأكيد على متانة العلاقات والصداقة بين إسرائيل وأمريكا.

وقال الرئيس الأمريكي في المؤتمر الثنائي الذي جمعه بنظيره الإٍرائيلي رؤوفين ريفلين في القدس : "أنتم في قائمة أولوياتنا، وانتم رقم 1 بالنسبة لي".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده تقف دائما مع حلفائها وشركائها، قائلا : "واشنطن وتل أبيب تواجه نفس التهديدات، من تنظيم داعش وغيرها من التنظيمات، وإيران التي تعمل على زيادة التهديدات في المنطقة".

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاح سلاح نووي.

وأشار إلى أن العالم شهد تمويل وتسليح إيران للتنظيمات والمليشيات الإرهابية.

وأضاف : "هناك إدراك من جيرانكم العرب بأنهم يواجهون نفس التهديدات التي تواجهونها من إيران".

ونوه ترامب إلى حديثه مع العديد من زعماء الدول الإسلامية ومن بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي أجرى معه حديثا مطولا عن سبل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى إعراب جميع الزعماء عن رغبتهم في مكافحة الإرهاب والتطرف.

أشكرك وأشكر رئيس وزراء نتنياهو لالتزامكم بتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطنيين، واتطلع إلى الحديث عن مسار السلام مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ومن المُقرر أن يلتقى غدا، الثلاثاء، برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن".

توجه ترامب إلى إسرائيل في إطار جولته الخارجية الأولى بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة، ومنها إلى الفاتيكان للالتقاء بالبابا فرنسيس.