"زكاتنا لمستشفياتنا".. مبادرة لدعم معهد الأورام بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، اليوم الإثنين، عن إطلاق مبادرة خيرية بعنوان "زكاتنا لمستشفياتنا"، بالتعاون مع مؤسسة أصدقاء معهد جنوب مصر للأورام، الأربعاء المقبل، بحضور المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، لتلبية احتياجات مستشفيات الجامعة ومعهد الأورام، عن طريق تلقي الدعم العيني والنقدي من أموال الزكاة والصدقات وتبرعات أهل الخير.

وأوضح الدكتور مصطفى الشرقاوي، عميد معهد جنوب مصر للأورام ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أصدقاء المعهد، أن المبادرة تأتي تزامناً بالاحتفال باليوم العالمي للناجين من السرطان، الذي يحتفل به المعهد للعام الثالث على التوالي، والمقرر له هذا العام أن يتضمن الإعلان عن تفاصيل المبادرة، وكذلك عرض ثلاث حالات للناجين من مرض السرطان، وسرد لتفاصيل معاناتهم وصراعهم مع المرض.

وأشار إلى إطلاق المبادرة بمشاركة "بيت العائلة" المصرية بأسيوط وكافة الجهات الداعمة لمستشفيات جامعة أسيوط ولمعهد جنوب مصر للأورام، ولفيف من رجال الأعمال والإعلام في المحافظة.