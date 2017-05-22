محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير مستشفى "أبو خليفة"

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

زار اللواء يس طاهر، محافظ الاسماعيلية، يرافقه اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، اليوم الإثنين، مستشفى أبو خليفة على طريق "الإسماعيلية – بورسعيد"، لتفقد أعمال التطوير بها.

وتقرر تخصيص المستشفى للطوارئ وحوادث الطرق، لخدمة المحاور والطرق الإقليمية ومحافظات القناة الثلاث، بعد اعتماد مبلغ 273 مليون لتجهيزها للافتتاح والتشغيل فى موعد غايته قبل منتصف العام المقبل، بعد توقف دام لأكثر من 12 عامًا متواصلة على إنشاء المستشفى.

وتفقد المحافظ ومدير الأمن ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير المستشفى وتفقد الأقسام الداخلية والتى تشمل غرف العيادات الخارجية والمكاتب الإدارية والخدمات وغرف المرضى الداخلية، والتى تبلغ طاقتها حوالي ما يزيد عن مائة سرير، بالإضافة للجناح الفندقي بطاقة 11 غرفة وغرف إقامة الأطباء والتمريض و22 غرفة عناية مركزة وثلاث غرف عمليات كبرى وقسم خاص للمعامل والأشعة وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.