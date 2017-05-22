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سلطات الأقصر ترفض إزالة مسجد على أرض للدولة بـ"صحراوي إسنا"

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سلطات الأقصر ترفض إزالة مسجد على أرض للدولة بـ"صحراوي إسنا" سلطات الأقصر ترفض إزالة مسجد على أرض للدولة بـ"صحراوي إسنا"

مصراوي Masrawy

سلطات الأقصر ترفض إزالة مسجد

الأقصر – محمد محروس:

رفضت سلطات محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، إزالة مسجد تحت الإنشاء على قطعة أرض مملوكة للدولة، أثناء حملة مكبرة شنتها لاسترداد الأرض اللملوكة للدولة من المتعدين بطريق إسنا الصحراوي الغربي.

وأزالت الحملة، مقهى ومزرعة دواجن ومحطتي وقود حديثة الإنشاء، وسوبر ماركت و5 منازل وعددا كبير من الأسوار والبنايات بالطوب الجيري على أرض مملوكة للدولة بطريق إسنا.

قاد الحملة اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر، واللواء حاتم زين العابدين، سكرتير عام المحافظة، واللواء علي الجزار، سكرتير مساعد المحافظة، بإشراف محمد بدر محافظ الأقصر.

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