بـ"الطبلة والمزمار".. ميناء الإسكندرية يستقبل 2522 سائحًا

الإسكندرية – محمد عامر:

وصلت ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، السفينة السياحية المالطية "مين شيف"، وعلى متنها 2522 سائحًا من مختلف الجنسيات، وسط أجواء احتفالية بالمزمار والطبل البلدي والفنون الشعبية.

من جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الباخرة السياحية يبلغ طولها 962 قدمًا، وغاطسها 27 قدمًا، ويتكون طاقم الخدمة عليها من 1100 فرد.

وأوضح "الغندور" أن هيئة ميناء الإسكندرية أعدت برنامجًا حافلًا لأفراد الفوج يبدأ باستقبالهم بفرقة الفنون الشعبية قبل زيارة المعالم الأثرية والحضارية والأسواق التجارية بمدينتي القاهرة والإسكندرية.