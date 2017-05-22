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محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 85.39%

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محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 85.39% محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 85.39%

مصراوي Masrawy

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية

الشرقية – فاطمة الديب:

اعتمد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، نتيجة امتحانات الشهادة الإبتدائية بنسبة نجاح 85.39%.

وأوضح هشام السنجري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الابتدائية لهذا العام بلغ 122 ألفا و264 طالبا وطالبة، حضر منهم 119 ألفا و89، نجح منهم 101 ألف و692 طالبا وطالبة، حصل منهم 148 طالبًا على الدرجة النهائية.

جاءت إدارة الصالحية في المركز الأول على مستوى الإدارات بنسبة 94%، تليها إدارة القرين بنسبة 92%، وههيا 91%، وفاقوس بنسبة 91%، وأبو حماد بنسبة 90%.

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