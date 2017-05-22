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الرئيس الإسرائيلي لترامب: إيران وحماس من "كوابيس" المنطقة

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الرئيس الإسرائيلي لترامب: إيران وحماس من "كوابيس" المنطقة الرئيس الإسرائيلي لترامب: إيران وحماس من "كوابيس" المنطقة

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رؤوفين ريفلين

كتبت- رنا أسامة:

ذكر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أن إسرائيل نجحت في تحقيق سلام في والأردن، ولكنها لم تستطِع تحقيقه مع "جيرانهم الفلسطينيين"، بحسب قوله.

ووصف ريفلين، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد في القدس، إيران وحركة المقاومة الإسلامية حماس بـ"كوابيس" المنطقة.

وأكّد على أن إيران سُتطرد خارج المنطقة وخارج سوريا. وقال "نرحب بكم ونرحب بمساعدتكم لكي نتقدم إلى الأمام".

وتابع: "نريد أن نتقدم إلى الأمام ونرغب في فعل ذلك معكم".

ووصل ترامب إلى إسرائيل، صباح اليوم الإثنين بعد أنهى زيارة استغرقت يومين إلى ، في إطار أولى جولاته الخارجية منذ تولّى سُدة الرئاسة في يناير الفائت.

ومن المُقرر أن يُجري ترامب محادثات منفصلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، ومع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بيت لحم غدًا.

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