هيريرا: الفوز باليوروبا ليج أهم من المشاركة في دوري الأبطال

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أكد متوسط ميدان مانشستر يونايتد أندير هيريرا، على أن التتويج بلقب الدوري الأوروبي، أهم من حجز مقعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

ويلتقي مانشستر يونايتد بنظيره أياكس يوم الأربعاء المقبل، في نهائي الدوري الأوروبي على ملعب الصداقة بستوكهولم، وإذا تمكن اليونايتد من الفوز فسيحجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأوضح هيريرا أن الفريق ينافس بالفعل على لقب بطولة أوروبية، وهو اللقب الوحيد الذي ينقص خزائن مانشستر يونايتد وسيكتب الفريق التاريخ حال توج باللقب وهو الأمر الوحيد الذي يفكر فيه حاليا.

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وأضاف هيرايرا أن مانشستر يونايتد يحترم أياكس كثيرا خاصة أن الفريق الهولندي يرغب في كتابة تاريخ أوروبي هو الأخر، مشيرا إلى أنه لا يشغل باله على الإطلاق بشأن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويخوض هيريرا ثاني نهائي له في الدوري الأوروبي وعن ذلك الأمر قال اللاعب الإسباني أن يشعر بالإثارة الكبيرة لخوض المباراة النهائية هذا الموسم خاصة أنه خسر مع أتلتيك بلباو نهائي البطولة في عام 2012 من أتلتيكو مدريد ويرغب بقوة في الفوز بهذا اللاقب.

وطالب هيريرا لاعبي اليونايتد بضرورة التحلي بالهدوء خاصة أنهم مقبلون على مواجهة فريق موهوب للغاية ويمتلك لاعبون شباب لا يخوضون المباراة تحت ضغط مثل اليونايتد، حيث يرغبون فقط بالإستمتاع بالحدث، إضافة إلى أن المباريات النهائية دائما ما تكون صعبة.