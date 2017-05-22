تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة بحادث تفحم «أتوبيس السد العالي»

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كشفت التحقيقات الأولية لنيابة أسوان برئاسة المستشار عمرو محمود، اليوم الإثنين، عن تفاصيل نشوب حريق بأتوبيس تابع للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، اليوم الإثنين.

وأوضحت التحقيقات أن الأتوبيس كان يخضع لأعمال صيانة منذ فترة، وأن اليوم هو الأول له عقب الصيانة، إذ كان يستقله 45 من العاملين بالسد العالى وخزان أسوان في طريقهم إلى محل عملهم.

وقال مستقلو الأتوبيس إنهم غادروا الأتوبيس فور تصاعد الأدخنة من الموتور، قبل أن تلتهم ألسنة النيران الأتوبيس بالكامل.

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وانتدبت النيابة لجنة فنية من إدارة المرور والمعمل الجنائي؛ للوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه.

بدوره، أكد العميد ضياء الدين صبحي، وكيل إدارة الحماية المدنية بأسوان، أن المعاينة الأولية رجحت نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.