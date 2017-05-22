أخبار عاجلة

شاهد| 3 فضائح جديدة تفجرها ريم البارودي عن أحمد سعد وسمية الخشاب.. الثانية صادمة -
بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية -
السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط -
أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها -
كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول -
غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة -
ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس -
مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| صديق: 17 مليار جنيه تكلفة إزالة المناطق غير الآمنة

Google+ Print
فيديو| صديق: 17 مليار جنيه تكلفة إزالة المناطق غير الآمنة فيديو| صديق: 17 مليار جنيه تكلفة إزالة المناطق غير الآمنة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن النهاية الكاملة لجميع المناطق الخطرة من كل أنحاء الجمهورية ستكون في عام 2018.

وأضاف صديق، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "البلد" أن المناطق العشوائية تنقسم إلى مناطق غير آمنة تمثل خطرا على حياة الإنسان، ومناطق غير مخططة، وهي التي تفتقد بعض الإمكانيات للحياة.

شاهد أيضا

وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بأن "القاهرة على قمة التصنيف وتحتوي على مناطق غير آمنة وبعدها سوهاج" موضحا أن تكلفة إزالة المناطق غير الآمنة تصل إلى 17 مليار جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فيديو يرصد حالة الهلع والخوف عقب وقوع إنفجار فى مانشستر إدي إلي 19 قتيلاً و50 جريح

8 الصبح - فيديو يرصد حالة الهلع والخوف عقب وقوع إنفجار فى مانشستر إدي إلي 19 قتيلاً و50 جريح

بالفيديو || أسطورة القارب المسحور الذي يتوقف فجأة ويعود للخلف ويغرق راكبيه

بالفيديو || أسطورة القارب المسحور الذي يتوقف فجأة ويعود للخلف ويغرق راكبيه

فيديو| رفعت السعيد: حمدين صباحي وأنصاره «خدام» لدى الإخوان

فيديو| رفعت السعيد: حمدين صباحي وأنصاره «خدام» لدى الإخوان

بالفيديو || جبروت ضابط شرطة وتسخيره لمجند ويتسبب في إصابته بالشلل النصفي ويرفض علاجه

بالفيديو || جبروت ضابط شرطة وتسخيره لمجند ويتسبب في إصابته بالشلل النصفي ويرفض علاجه