فيديو| صديق: 17 مليار جنيه تكلفة إزالة المناطق غير الآمنة

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قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن النهاية الكاملة لجميع المناطق الخطرة من كل أنحاء الجمهورية ستكون في عام 2018.

وأضاف صديق، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "البلد" أن المناطق العشوائية تنقسم إلى مناطق غير آمنة تمثل خطرا على حياة الإنسان، ومناطق غير مخططة، وهي التي تفتقد بعض الإمكانيات للحياة.

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وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بأن "القاهرة على قمة التصنيف وتحتوي على مناطق غير آمنة وبعدها سوهاج" موضحا أن تكلفة إزالة المناطق غير الآمنة تصل إلى 17 مليار جنيه.