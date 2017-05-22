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فيديو| «الوزراء» عن المعتدين على أراضي الدولة: لا نستثني أحدا

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فيديو| «الوزراء» عن المعتدين على أراضي الدولة: لا نستثني أحدا فيديو| «الوزراء» عن المعتدين على أراضي الدولة: لا نستثني أحدا

التحرير

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قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه تم عقد اجتماع أمس بين رئيس الوزراء والمحافظين، بهدف متابعة ما تم إنجازه على أرض الواقع في إزالة التعديات على أراضي الدولة.

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور": "المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أكد مبدأ عدم السكوت عن هذه التعديات، ولا يمكن استمرارها".

وتابع: "تم التوجيه بالبدء بالتعديات الأوضح والأكبر ولا يوجد استثناء لأي فرد أو جهة من هذه الإزالات، وأنه سيتم وضع آليات مناسبة لمنع تكرار هذه التعديات".

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وأكد سلطان أنه سيتم تقنين أوضاع كافة الجادين في التعامل مع أراضي الدولة والاستفادة منها في مجال المشروعات التنموية.

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التحرير

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