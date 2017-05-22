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وكيل تعليم القليوبية يكشف أسباب إحالة رئيس المطبعة السرية للتحقيق

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وكيل تعليم القليوبية يكشف أسباب إحالة رئيس المطبعة السرية للتحقيق وكيل تعليم القليوبية يكشف أسباب إحالة رئيس المطبعة السرية للتحقيق

التحرير

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كشف طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الإثنين، ملابسات إحالة "أسامة إ."، رئيس المطبعة السرية بإدارة بنها التعليمية، إلى الشؤون القانونية للتحقيق.

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وقال "عجلان" في تصريحات لـ"التحرير"، إن "أسامة" قدم في وقت سابق ما يفيد عدم وجود موانع، رغم وجود اثنين من أبنائه بالثانوية العامة بالمخالفة للقانون، ويتنافى مع سرية الامتحانات، والعمل بالمطبعة.
 
وأضاف أن المديرية تلقت شكوى حول هذا الموضوع  عقب انتهاء الامتحانات، لافتا بأنه تم تشكيل لجنة للتأكد من  صحة المعلومات، وتبين أن نجله طالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة الثانوية بنين ببنها، وابنته في الصف الثاني الثانوي بمدرسة الثانوية بنات.
 
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن العقوبة قد تصل إلى حرمانه من أعمال الامتحانات لمدة تتراوح ما بين 2  - 5 سنوات، والخصم من راتبه.

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التحرير

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