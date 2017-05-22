رئيس المترو: مناقصة محدودة لاختيار شركة لصيانة «البوابات الإلكترونية»

التحرير

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قال المهندس علي فضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، إن هناك 150 جهازا (X. Ray) للكشف عن المفرقعات تم تركيبها بخطوط المترو الثلاثة، بالإضافة إلى بوابات الكشف عن المعادن، لافتا إلى أن هناك تعليمات من وزير النقل والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات على تفتيش الحقائب المشتبه بها، والتنبيه على ضرورة اليقظة وتفعيل أجهزة الكشف عن المفرقعات وأجهزة فحص الحقائب، واحترام المواطنين وحسن معاملتهم، وأهمية متابعة شكواهم وسرعة حلها.

وأضاف رئيس المترو لـ"التحرير" أنه قد تم تركيب الأجهزة بالمحطات ذات الكثافة العالية، ومنها محطات «الشهداء/ العتبة/ السادات»، كما تم توزيع باقي الأجهزة على جميع محطات خطوط المترو الثلاثة، مشيرا إلى أن هناك مشكلة فنية بسيطة بـ16 جهازا فقط سيتم حلها وإدخالها الخدمة قريبا.

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وأوضح فضالي أن مداخل ومخارج المحطات التي بها مشكلة بأجهزة التفتيش والكشف عن المفرقعات ستقوم شرطة النقل فيها بتفتيش الراكب الذي يحمل حقائب، يدويا، بعد استذانه، وهذا إجراء متعارف عليه في كل المرافق الحيوية والمهمة.

وأشار إلى أن شركة المترو قامت بعمل مناقصة محدودة لاختيار إحدى الشركات التي سوف تقوم بعمل صيانة دورية بالمحطات قريبا، مضيفا أننا بصدد فتح المظاريف والإعلان عن اسم الشركة في نهاية الأسبوع الجاري، كما أن هناك أمر إسناد لإحدى الشركات الإسبانية لتزويد المترو بقطع غيار مستوردة لعمل صيانة فورية لكل الماكينات والبوابات الإلكترونية بالمحطات، وذلك خلال شهر واحد من الآن.