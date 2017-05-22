«فيات» تغير أنظمة الانبعاثات في سياراتها «الديزل»

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أكدت شركة "فيات" الإيطالية، أنها مستعدة بشكل تام لتغيير جميع الأنظمة المتحكمة في الانبعاثات لإصداراتها التي تعمل بوقود الديزل، ضمن خططها لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب صحيفة "ذا أستراليان"، فإن الشركة الإيطالية العملاقة أعلنت أنها ستقوم بإصلاح العيوب، غير أنها لم تكشف عن التكنيك الذي ستتبعه لذلك.

ونفت "فيات" أن تكون تعمدت خداع أجهزة الاستشعار المسؤولة عن قياس نسب الابنعاثات من السيارات الديزل، موضحة أنها ستقوم بتغيير النظام الفني المسؤول عنها بشكل كامل في السيارات المعيبة.

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يذكر أن السلطات الأمريكية اتهمت الشركة الإيطالية بالتلاعب لخداع أجهزة القياس الخاص بمعدلات الانبعاثات، على غرار ما فعلته نظيرتها الألمانية "فولكس فاجن" خلال العام الماضي.