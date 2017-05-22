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بالفيديو || قبلات وعرى سارة سلامة في لقطات جديدة لـ«لأعلى سعر»

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بالفيديو || قبلات وعرى سارة سلامة في لقطات جديدة لـ«لأعلى سعر» بالفيديو || قبلات وعرى سارة سلامة في لقطات جديدة لـ«لأعلى سعر»

في لقطات جديدة من مسلسل «لأعلى سعر» طرحتها الشركة المنتجة، سيطرت المشاهد الجريئة وتصدرت المشهد، وتضمنت تلك اللقطات بعض المشاهد الرومانسية بين نيللي كريم وأحمد فهمي من خلال القبلات والأحضان، وبين عدد من أبطال العمل أيضًا، بجانب مشاهد البكاء من كثير من أبطال العمل ومنهم زينة. 
 
وتضمنت تلك اللقطات مشاهد رقص "باليه" تألقت خلالها نيللي كريم، وعلى جانب آخر لفتت سارة سلامة الأنظار بإطلالتها الجريئة كعادتها، وظهرت في أحد المشاهد على "السرير" وعارية من الأعلى، مما يؤكد أن دورها سيكون جريء كما اعتادت دائمًا. 
 
وخدمت النجمة نوال الزغبي بصوتها المسلسل وروجت له من خلال أدائها لأغنية التتر "الناس العزاز" والتي تتفق مع سياق الأحداث، وهى من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى. 
 
وفي سياق متصل، تواصل نيللي حاليًا تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل "لأعلى سعر" والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، ومن المقرر أن تنتهي من تصويره خلال الفترة المقبلة، ويشاركها بطولته وزينة، وبشرى، وأحمد فهمي، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل.
 
 
 
 
 
 
المصدر : فيتو

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