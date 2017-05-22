أخبار عاجلة

شاهد| 3 فضائح جديدة تفجرها ريم البارودي عن أحمد سعد وسمية الخشاب.. الثانية صادمة -
بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية -
السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط -
أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها -
كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول -
غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة -
ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس -
مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالصور.. مطعم يوفر لزبائنه فئرانًا حية على طاولاتهم.. والسبب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مطعم يوفر لزبائنه فئرانًا حية على طاولاتهممطعم يوفر لزبائنه فئرانًا حية على طاولاتهم

مطعم يوفر لزبائنه فئرانًا حية على طاولاتهممطعم يوفر لزبائنه فئرانًا حية على طاولاتهم

مطعم يوفر لزبائنه فئرانًا حية على طاولاتهممطعم يوفر لزبائنه فئرانًا حية على طاولاتهم

مطعم يوفر لزبائنه فئرانًا حية على طاولاتهممطعم يوفر لزبائنه فئرانًا حية على طاولاتهم

مطعم يوفر لزبائنه فئرانًا حية على طاولاتهممطعم يوفر لزبائنه فئرانًا حية على طاولاتهم

مطعم يوفر لزبائنه فئرانًا حية على طاولاتهممطعم يوفر لزبائنه فئرانًا حية على طاولاتهم

مطعم يوفر لزبائنه فئرانًا حية على طاولاتهممطعم يوفر لزبائنه فئرانًا حية على طاولاتهم

مطعم يوفر لزبائنه فئرانًا حية على طاولاتهممطعم يوفر لزبائنه فئرانًا حية على طاولاتهم

كتب - هشام عواض:

قرر مطعم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تقديم خدمة غريبة للزبائن وهي بتناول الطعام واحتساء المشروبات الساخنة مع الفئران الحية لمدة يومين في الأسبوع.

ويسمح مطعم "بلاك رات"، للزبائن أن يجلسوا إلى طاولاتهم مع الفئران، حيث يمكن للزبون أن يحتسي القهوة وهو محاط بالجرذان والفئران، بحسب وكالة "upi" الأمريكية.

ومن المقرر أن يطلق المطعم هذه الخدمة في الأول من يوليو القادم، حيث سيبلغ ثمن الاشتراك بها حوالي 50 دولار أمريكي، وتتضمن الخدمة وجبة مؤلفة من قطعة من المعجنات بالإضافة إلى مشروب ساخن.

وقال ماثيو كلاركسون، وهو المتحدث باسم المطعم، إن الزبائن لا يجب أن يخشوا على صحتهم، وأن المطعم يتبع كافة الاحتياطات الصحية.

وأضاف "كلاركسون"، أن الفئران التي يستخدمها المطعم نظيفة جدًا ولا تمثل أي تهديد صحي للزبائن.

وسيستعين المطعم بفئران من جمعية تهتم بتبني الفئران، حيث سيتمكن الزبائن من التفاعل مع الفئران وملاطفتها قبل بدء تناول الطعام سوية.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول

وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول

غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة

غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة

ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس

ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية