بالصور.. مطعم يوفر لزبائنه فئرانًا حية على طاولاتهم.. والسبب

كتب - هشام عواض:

قرر مطعم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تقديم خدمة غريبة للزبائن وهي بتناول الطعام واحتساء المشروبات الساخنة مع الفئران الحية لمدة يومين في الأسبوع.

ويسمح مطعم "بلاك رات"، للزبائن أن يجلسوا إلى طاولاتهم مع الفئران، حيث يمكن للزبون أن يحتسي القهوة وهو محاط بالجرذان والفئران، بحسب وكالة "upi" الأمريكية.

ومن المقرر أن يطلق المطعم هذه الخدمة في الأول من يوليو القادم، حيث سيبلغ ثمن الاشتراك بها حوالي 50 دولار أمريكي، وتتضمن الخدمة وجبة مؤلفة من قطعة من المعجنات بالإضافة إلى مشروب ساخن.

وقال ماثيو كلاركسون، وهو المتحدث باسم المطعم، إن الزبائن لا يجب أن يخشوا على صحتهم، وأن المطعم يتبع كافة الاحتياطات الصحية.

وأضاف "كلاركسون"، أن الفئران التي يستخدمها المطعم نظيفة جدًا ولا تمثل أي تهديد صحي للزبائن.

وسيستعين المطعم بفئران من جمعية تهتم بتبني الفئران، حيث سيتمكن الزبائن من التفاعل مع الفئران وملاطفتها قبل بدء تناول الطعام سوية.