ولدت بـ 500 وحمة.. هكذا تحولت حياتها في سن الـ 16

كتبت- ميرا ماهر

عاشت الفتاة الإسبانية "ألبا باريخو" العديد من لحظات السخرية جراء إصابتها بـ 500 وحمة على مختلف أنحاء جسدها ولدت بها، خضعت بسببها قبل بلوغها الخمسة أعوام، لثلاثين جراحة للتخلص من بعض هذه الشامات.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قصة "ألبا" التي قررت تقبل جسدها ومواجهة كلمات السخرية بصور نشرتها على حسابها على موقع "فيسبوك"، والتي لاقت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثمر قرار "ألبا" في مواجهة المجتمع بكل ثقة، عن فوزها في مسابقة اشتركت بها، لتصبح في سن الـ 16 الوجه الإعلاني لحملة تهدف لحث الأشخاص على تقبل أنفسهم، وتظهر بعدها على عدد من اللوحات الإعلانية.