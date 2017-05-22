وزير التعليم العالي يفتتح مركز الأبحاث الرقمية بطب أسنان عين شمس

كتب- محمد قاسم:

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، مركز الأبحاث الرقمية في تخصص التقويم بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 4 ملايين جنيه.

حضر الاحتفالية، الدكتور عبد الوهاب عـزت رئيـس جامـعة عين شمس، والدكتور إيهاب سعيد القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور محمد ضياء وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

ويضم المركز ماسحاً ضوئياً، وطابعة ضوئية ثلاثية الأبعاد، وعدد 20 حاسباً آلياً لتصوير الفم بشكل كامل.

وخلال الافتتاح، أكد الوزير أن الدولة تضع على رأس أولوياتها الاهتمام والارتقاء بالمنظومة الصحية والطبية والعلاجية للمواطنين، معرباً عن سعادته بما شاهده، خاصة أن المركز يعد من أكبر المراكز المتكاملة فى منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الوزير أن المركز يستهدف تقديم أحدث الخدمات فى مجال تقويم الأسنان، وتطوير مهارات الباحثين فى مجال التكنولوجيا.