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سفارة القاهرة بالبحرين: ما يتم تداوله عن منع الخليجيين من السفر لمصر "شائعات مُغرضة"

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سفارة القاهرة بالبحرين: ما يتم تداوله عن منع الخليجيين من السفر لمصر "شائعات مُغرضة" سفارة القاهرة بالبحرين: ما يتم تداوله عن منع الخليجيين من السفر لمصر "شائعات مُغرضة"

مصراوي Masrawy

السفارة المصرية بمملكة البحرين

المنامة- (أ ش أ):

نفت السفارة المصرية بمملكة البحرين، صحة الرسائل التي يتم تداولها في الآونة الأخيرة عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بتحذير المواطنين الخليجيين من السفر إلى ؛ استنادًا إلى شائعات مختلقة ومغرضة.

وقالت السفارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الاثنين - "إن هذه الرسائل عارية تماما من الصحة وتسئ إلى سمعة السياحة في مصر والتي يقصدها عدد كبير من السائحين باعتبارها أحد أهم وأشهر المقاصد السياحية في المنطقة".

وأشارت السفارة إلى أن وزارة الداخلية المصرية سبق وأن أصدرت بيانا في هذا الشأن خلال أبريل الماضي نفت فيه تلك الشائعات جملة وتفصيلا، قائلة: "إن مثل تلك الرسائل المشبوهة تهدف إلى إثارة الرأي العام وزعزعة الثقة في تعامل الأجهزة الأمنية المصرية مع السائحين الوافدين للبلاد".

وأكدت السفارة عمق ومتانة العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والبحرين واعتزازها البالغ بما تشهده هذه العلاقات الثنائية من تطور دائم في ظل ما تحظى به من عناية فائقة من قيادتي البلدين الشقيقين للمضي بها لآفاق أرحب على المستويات كافة.

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