بالصور- ضبط 15 ساعة تجسس مع راكب بمطار برج العرب

كتب - طه عبيد

أحبطت جمارك مطار برج العرب، الاثنين، برئاسة أحمد خالد مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية أجهزة التنصت المحظور دخولها البلاد طبقا لأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى.

صرحت مصادر جمركية بالمطار اثناء إنهاء إجرءات تفتيش ركاب رحلة طائره مصر للطيران، إشتبة كل من عبدالسلام العشرى رئيس الوردية، وعمرو عيد مامور الحركه، فى راكب مصرى قادم من الكويت ، وبتمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بمعرفه محمد صلاح مأمور، وبتفتيش حقائبه بمعرفة محمود الجزار مأمور حركه، ومحمد الشرببنى رئيس قسم تعريفه، عثر علي 15 ساعه تنصت مزوده بكاميرا وكارت ميمورى وشريحة تليفون مخفاة بين طيات الملابس داخل الشنط.

قرر سمير صديق فتح الله مدير عام الموانئ الجوية، إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب جمركى وتحريز المضبوطات.