قوات الشرطة تنفذ ٢٧ قرار إزالة بالعريش‎

كتب ـ أشرف سويلم:

واصلت قوات الشرطة، اليوم الإثنين، حملة إزالات التعديات على أملاك الدولة بمدينة العريش، بمشاركة مجلس المدينة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء لـ"مصراوي"، إن اليوم شهد تنفيذ ٢٧ قرار إزالة بمنطقة "ابني بيتك" بدائرة قسم ثالث العريش، ليبلغ إجمالي ماتم تنفيذه من قرارات منذ الخميس الماضي ٤٤١ قرارا، في أحياء الصفا وعزبة أبوعلي ومنطقة ساحل البحر وحيي السمران وابني بيتك، من إجمالي ٥٧٠ قرار إزالة، يتم تنفيذها على مدار الأيام المقبلة.