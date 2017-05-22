بالمستندات.. "تعليم بورسعيد" تخاطب المحافظ لإغلاق مدرسة خاصة

مصراوي Masrawy

بورسعيد – طارق الرفاعي:

حصل "مصراوي"، اليوم الإثنين، على مستندات بمخاطبة مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور نبوي باهي، للمحافظ اللواء عادل ‏الغضبان، لاتخاذ إجراءات ضد مدرسة "سان جورج" الخاصة وإغلاقها ‏إدارياً، بسبب استقبالها للطلاب في فصول المدرسة اليونانية بشكل مؤقت كاستضافة، دون صدور تراخيص التشغيل لها.

وكشف تقرير إدارة التعليم الخاص بالمديرية، أنه لا يجوز إنشاء مدرسة أو التوسع فيها أو تنظيم دروس للتقوية بها إلا بترخيص سابق من ‏مديرية التربية والتعليم المختصة، وفق قانون التعليم العام رقم 139 لسنة 1981، وهو ما يحظر على أي مدرسة خاصة بدء نشاطها قبل ‏صدور قرار الترخيص، وفي حالة مخالفة ذلك تغلق المدرسة إداريًا بقرار من المحافظ المختص، أو وزير التعليم، ‏وذلك على حسب الأحوال، بناء على عرض مدير المديرية.

وطالب وكيل وزارة التعليم في المذكرة التي رفعها للمحافظ، بإصدار قرار بعدم قبول طلاب جدد للعام الدراسي 2017 -2018، لحين الانتهاء من ‏البناء والمعاينة من قبل الأبنية التعليمة للمدرسة، ومعاينة من المديرية بالتشغيل، حتى يتسنى توزيع الطلاب على ‏المدارس المناظرة، بجانب إغلاق الحساب البنكي ‏للمدرسة، مؤكدة أن تحصيل المصروفات من المدرسة يعتبر مخالفًا، قبل اعتماد لائحتها.‏

وأوضح وكيل الوزارة أنه في حالة تجهيز مدرسة خاصة، لابد أن ‏يتم تقديم طلب لمعاينة المدرسة قبل استقبال طلاب فيها للادارة التعليمية المختصة، فيتم تشكيل لجنة فنية لمعاينة مبنى ‏المدرسة ومدي مطابقته لاشتراطات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وإصدار الترخيص ‏بالتشغيل طالما استوفت جميع الشروط المقررة خلال أسبوعين. ‏