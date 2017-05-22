توريد 120 ألف و753 طن قمح لشون المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أعلن المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، أن إجمالي كميات القمح المحلي الموردة للشون والصوامع بلغ 120 ألف و753 طن قمح منذ بدء موسم الحصاد.

وأكد "الجمال" في تصريحات صحفية، أن عمليات توريد القمح المحلي مستمرة ومن المتوقع توريد 170 ألف طن قمح هذا العام، بزيادة من 25% إلى 30% عن العام الماضي والتي كانت قد بلغت 130 ألف طن قمح.