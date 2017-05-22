أخبار عاجلة

شاهد| 3 فضائح جديدة تفجرها ريم البارودي عن أحمد سعد وسمية الخشاب.. الثانية صادمة -
بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية -
السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط -
أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها -
كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول -
غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة -
ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس -
مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

توريد 120 ألف و753 طن قمح لشون المنوفية

Google+ Print
توريد 120 ألف و753 طن قمح لشون المنوفية توريد 120 ألف و753 طن قمح لشون المنوفية

مصراوي Masrawy

توريد 120 ألف و753 طن قمح لشون المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أعلن المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة والتجارة الداخلية، بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، أن إجمالي كميات القمح المحلي الموردة للشون والصوامع بلغ 120 ألف و753 طن قمح منذ بدء موسم الحصاد.

وأكد "الجمال" في تصريحات صحفية، أن عمليات توريد القمح المحلي مستمرة ومن المتوقع توريد 170 ألف طن قمح هذا العام، بزيادة من 25% إلى 30% عن العام الماضي والتي كانت قد بلغت 130 ألف طن قمح.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو- وزير التموين: هدفنا توفير السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة للمواطنين

بالفيديو- وزير التموين: هدفنا توفير السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة للمواطنين

وزير التموين: «الأسعار ستنخفض مع استقرار الجنيه»

وزير التموين: «الأسعار ستنخفض مع استقرار الجنيه»

وزير التموين: «أشعر بالمواطن.. ونطرح لحومًا طازجة بـ80 جنيها للكيلو»

وزير التموين: «أشعر بالمواطن.. ونطرح لحومًا طازجة بـ80 جنيها للكيلو»

وزير التموين: «مخزون السلع الغذائية يكفي لما بعد أغسطس»

وزير التموين: «مخزون السلع الغذائية يكفي لما بعد أغسطس»