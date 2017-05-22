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فريق بحث لكشف لغز مقتل سيدة داخل شقتها بالشيخ زايد

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فريق بحث لكشف لغز مقتل سيدة داخل شقتها بالشيخ زايد فريق بحث لكشف لغز مقتل سيدة داخل شقتها بالشيخ زايد

مصراوي Masrawy

لكشف لغز مقتل سيدة داخل شقتها

كتب - محمد شعبان:
شكل اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم الاثنين، فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مخنوقة داخل شقتها بمنطقة الشيخ زايد.
وكشفت المعاينة الأولية للعقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث أكتوبر، وجود بعثرة في محتويات الشقة، علاوة على أن المجني عليه تقيم بمفردها.
ويعطف الرائد إسلام المهداوي، رئيس مباحث الشيخ زايد، ومعاونه النقيب محمد المسلمي، على جمع المعلومات وسماع أقوال الجيران.
وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث.

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