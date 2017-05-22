رئيس الاتحاد الليبي يتحدث عن استضافة السوبر والمفاوضات مع البدري

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد جمال الجعفري رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، أنه طلب استضافة السوبر المصري من المهندس هاني أبوريدة، لإرسال رسالة للعالم باستقرار ليبيا لرفع الحظر عن الملاعب الليبية.

وأضاف رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم في تصريح خاص لـ برنامج "من الآخر" مع محمد شبانة، أن هناك ملاعب في ليبيا مثل طرابلس، جاهزة لاستضافة السوبر المصري.

وأشار جمال الجعفري إلى أنه تحدث مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي والمهندس هاني أبوريدة من أجل رفع الحظر على الملاعب.

شاهد أيضا

ونفى رئيس الاتحاد الليبي المفاوضات مع حسام البدري، قائلا "لم أتحدث معه من قريب ولا توجد أي نوايا في التفاوض مع البدري ووسائل الإعلام هي التي تنشر الأكاذيب"، وحول ترشيح هاني رمزي أكد رئيس الاتحاد الليبي أنه لا توجد أي مفاوضات وأنه ﻻيفكر في تغير المدرب الوطني.

وحول توقعاته لمباراة أهلي طرابلس والزمالك، أكد أنه يتمني خروجها بشكل جيد وأنه سيتابع اللقاء من ليبيا.

واختتم جمال الجعفري حديثه أن علاقته مع أبوريدة جيدة ولايوجد أي خلافات مثلما تردد في الآونة الأخيرة بسبب انتخابات المكتب التنفيذي للفيفا.