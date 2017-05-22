بالفيديو || كيف ردت هنا الزاهد على اختيار هشام جمال الارتباط بها في ''تلاتة x واحد''

سمر العشري

حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة على برنامج "تلاتة في واحد" الذي تقدمه الفنانة شيماء سيف مساء أمس.

وخلال إحدى فقرات البرنامج التي تتطلب من الضيف المفاضلة بين العديد من النجوم ليختار الشخص الذي يرغب في الإرتباط به، اختارت هنا الزاهد المنتج هشام جمال لترتبط به "افتراضياً "من بين العديد من النجوم بينهم أحمد عز، وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا وتامر حسني وهاني سلامة".

قد يتسبب اختيار هنا الزاهد الإفتراضي في موجه جديدة من الشائعات التي تحدثت مسبقاً عن ثمة علاقة عاطفية تجمع بينها وبين المنتج هشام جمال، خاصة أنه خلال لقائه مع شيماء سيف الذي أُجري الأسوع الأول من الشهر الجاري، خاض "جمال" نفس اللعبة الافتراضية في البرنامج واستقر اختياره على الفنانة هيفاء وهبي وأصر عليها رافضاً أي فنانة أخرى لتنافسها، إلى ان تمت المقارنة بينها وبين هنا الزاهد سرعان ما تغير اختياره وفضل هنا الزاهد .

شبكةعيونالإخبارية

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