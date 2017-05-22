هوندا يرحل عن ميلان بنهاية الموسم

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أعلن متوسط ميدان ميلان، الياباني كيسوكي هوندا، رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، وذلك بعد الصعوبات الكبيرة التي وجدها لحجز مكان له في التشكيل الأساسي للروسونيري.

وقال هوندا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "إلى كل عشاق الميلان، شكرا لكم، كانت 3 سنوات ونصف رائعة من التحدي، ساعدتني كثيرا على التطور على المستوى الشخصي".

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وأضاف هوندا "سأرحل عن ميلان بنهاية الموسم الحالي، وأتطلع لمقابلتكم قريبا"، وانضم هوندا لصفوف ميلان في عام 2014 قادما من سيسكا موسكو الروسي واصفا ذلك الإنتقال بالحلم الذي تحقق، ولعب بشكل أساسي مع الفريق حتى قدوم مونتيلا على رأس المهمة الفنية للروسونيري العام الماضي حيث تقلصت مشاركته منذ ذلك الحين.