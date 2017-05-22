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مونديال الشباب| فرنسا تكتسح هندوراس.. وأمريكا تخطف تعادلا مثيرًا من الإكوادور

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مونديال الشباب| فرنسا تكتسح هندوراس.. وأمريكا تخطف تعادلا مثيرًا من الإكوادور مونديال الشباب| فرنسا تكتسح هندوراس.. وأمريكا تخطف تعادلا مثيرًا من الإكوادور

التحرير

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خطف الأمريكي تعادلا مثيرا من نظيره الإكوادوري ضمن مباريات المجموعة السادسة في كأس العالم للشباب المقام حاليا في كوريا الجنوبية.

وافتتحت الإكوادور التسجيل مبكرا في الدقيقة 5 عن طريق لينو وعزز كابيزاس النتيجة في الدقيقة 7 ومن قم قلصت الولايات المتحدة النتيجة في الدقيقة 36 عبر سارجنت الذي عاد وأدرك التعادل في الدقيقة 54 قبل أن يعود كابيزاس ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 64 ومن ثم خطف دي لاتوري هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

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وحصل المنتخبان بالتالي على أول نقطتين في البطولة بإنتظار مباراة والسنغال والتي ستقام الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، وفي مباريات المجموعة الخامسة اكتسحت فرنسا الهندوراس بثلاثية نظيفة.

وبدأ الديوك مهرجان الأهداف في الدقيقة 15 عبر أوجتسين ومن ثم عزز هاريت النتيجة في الدقيقة 44 قبل أن يختتم تيرير الثلاثية في الدقيقة 81، لترفع فرنسا رصيدها من النقاط إلى الثلاث في صدارة المجموعة بإنتظار مباراة فيتنام ونيوزيلناد التي ستقام الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم أيضا.

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التحرير

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